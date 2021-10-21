İngiltere'de vaka sayıları kış aylarında 100 bine çıkabilir - Son Dakika

İngiltere Sağlık Bakanı, Sajid Javid yükselişe geçen vaka sayılarının kış mevsiminde günlük 100 bine kadar çıkabileceğine karşı uyarılarda bulundu.

İngiltere'de özellikle son 8 günde yükselişe geçen vaka sayılarıyla birlikte, günlük vaka sayısında da 40 bin sınırına ulaşıldı. Son 7 günde yüzde 11 artış gösteren vaka sayılarını yüzde 21 artış gösteren vefat sayısı takip ediyor. İngiliz Tabipler Birliği artışa geçen vaka sayılarının önüne geçilmesi için yeni tedbirlerin gerektiğini belirtirken, herhangi bir önlem planı uygulamayan İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'i ihmalkarlıkla suçluyor. Dün Downing 10 Street'te basın açıklaması gerçekleştiren Javid açıklamalarında, hükümetin maske, evden çalışma ve korona virüs pasaportlarını içeren 'B Planı'nı' uygulamayı düşünmediklerini belirtti. İngiltere Sağlık Bakanı, Sajid Javid yükselişe geçen vaka sayılarının kış mevsiminde günlük 100 bine kadar çıkabileceğine karşı uyarılarda bulundu.

Öte yandan, vatandaşların aşı olmamasında ve Ulusal Sağlık Sistemi'nin 'sürdürülemez baskı' altına girmesi durumunda tedbirlerin ve B Planı'nın gündemde olabileceğini söyledi.

"HÜKÜMET AYAĞINI FRENDEN ÇEKTİ"

İngiliz Tabipler Birliği Başkanı Dr. Chaand Nagpaul, "doktorların kategorik olarak artık zamanın geldiğini" söyleyebileceklerini belirtirken, bugünün vaka sayılarıyla Mart ayının vaka sayılarının karşılaştırılabilir olduğunu söyledi. Nagpaul, vaka saylarındaki yükselişi durdurabilmenin ve Ulusal Sağlık Sistemi'ni koruyabilmenin tek yolunun tedbirleri artırmak olduğunu vurgularken, hükümetin bu konuda isteksiz olmasının endişe verici olduğunu belirtti. Nagpaul ayrıca, hükümetin "salgının geride kaldığı ve hayatın normale döndüğü izlenimi vererek ayağını frenden çektiğini" de sözlerine ekledi. Diğer ülkelerde uygulanan kabalık alanlardaki zorunlu maske kullanımına vurgu yapan Nagpaul, Westminster hükümetinin salgını durdurmak için daha fazla tedbir almamasını ihmalkarlık olarak nitelendirdi.

İngiltere Hükümeti'nin kış boyunca uygulamayı düşündüğü mevcut A planı, yaklaşık 30 milyon kişiye güçlendirici iğneler yapmayı ve 12 ila 15 yaş aralığındaki çocuklara tek doz aşı sunmayı planlıyor. İngiltere hükümeti yapılan eleştiriler karşısında, Ocak ayı korona virüs verileriyle bugünün verilerini karşılaştırarak şu an için herhangi bir önleme gerek olmadığını savunuyor. İngiltere'de Çarşamba günü vaka sayısı 49 bin 139 olarak açıklanırken, 179 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere'de 12 yaş üstü kişilerin yüzde 14'ünün halen aşı yaptırmadığı da biliniyor.

(İHA)