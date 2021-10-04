İngiltere'deki Arnavutluk vatandaşlarından akaryakıt kriziyle mücadeleye destek teklifi - Son Dakika

Arnavutluk, akaryakıt kriziyle karşı karşıya kalan İngiltere'ye destek için, bu ülkedeki vatandaşlarının ücretsiz olarak çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Guardian'ın haberine göre, Arnavutluk'un Londra Büyükelçisi Qirjako Qirko, ülkede yaşanan akaryakıt krizine destek olmak için öneride bulundu.

Qirko, yaptığı açıklamada, İngiltere'deki binlerce Arnavutluk vatandaşının ücretsiz olarak çalışabileceğini belirterek, "Eğer hükümetiniz isterse, hızlıca 5 bin güvenilir şoförü devreye sokabiliriz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun 1999'da yüzlerce Arnavut'u kurtarmak için Kosova'ya yaptığı müdahaleye atıfta bulunan Qirko, İngiltere'nin ev sahipliğine gönül borcunu yerine getirmek için Arnavutluk vatandaşlarının bu sorunu çözmeye hazır olduğunu bildirdi.