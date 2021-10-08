İngiltere'nin Türkiye'den gelenlere karantinayı kaldırması ziyaretlerin önünü açtı - Son Dakika

CSS Legal Londra Ofisi İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, "İngiltere'ye Türkiye'den direkt uçuş ile giden kişilere ev karantinası kuralı kaldırıldı. Böylelikle İngiltere'ye turistik veya ziyaret amaçlı gidecek kişilerin de önü açılmış oldu. Kişiler yolculuk öncesi dolduracakları Yolcu Bilgi Formu ve gittikten sonra yaptıracakları 2. gün testi dışında bir işlem yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

İnce, yaptığı açıklamada, İngiltere hükümetinin, 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulayacağı ve Türkiye'den İngiltere'ye giden çift doz Biontech aşısı olmuş ve aşının üzerinden 14 gün geçmiş kişilere karantina şartının kaldırılmasının turizm sektöründe büyük bir hareketliliğe sebep olacağını beklediklerini bildirdi.

Mayıs ayından geçen aya kadar İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listede tutmasının vize başvuru sahiplerini mağdur ettiğini belirten İnce, Türkiye'nin sarı listeye alınmasından sonraki en önemli adımının Türkiye'de çift doz aşı olmuş kişilerin aşılarının İngiltere tarafından tanınması yönünde bir adım atılması olduğunu aktardı.

İnce, bundan böyle İngiltere'ye Türkiye'den direkt uçuşla giden kişilere ev karantinası kuralının da kaldırıldığını belirterek, "Böylelikle İngiltere'ye turistik veya ziyaret amaçlı gidecek kişilerin de önü açılmış oldu. Kişiler yolculuk öncesi dolduracakları Yolcu Bilgi Formu ve gittikten sonra yaptıracakları 2. gün testi dışında bir işlem yapmayacaklar." ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye Türkiye'den gidecek kişilerin İngiliz makamlarınca kabul edilmiş aşılardan birini olmamaları durumunda ise kişilerin 10 gün ev karantinası, 2. ve 8. gün testleri ile seyahat öncesi yapılan PCR testi gibi bir süreçten geçeceklerini aktaran İnce, "İngiltere başta olmak üzere birçok ülke seyahat için aşı sertifikası şartı getirmiş bulunuyor. Bu sebeple aşı olunması serbest seyahat anlayışı için de büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnce, son zamanlarda oldukça yavaşlayan vize sonuçlanmalarının bu gelişmeyle hızlanacağını umut ettiklerini ifade etti ve İngiltere'ye çalışma, ziyaret, eğitim, evlilik ve aile birleşimi veya turistik amaçla gidecek kişilerin CSS Legal uzmanlarıyla iletişime geçerek işlemlerini başlatabileceklerini hatırlattı.