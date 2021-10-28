İngiltere ve Ermenistan, AB'nin Kovid-19 sertifika sistemine dahil edildi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Ermenistan'ı seyahatlerde istenen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sertifika sistemine dahil etme kararı aldı.

AB Komisyonu, İngiltere ve Ermenistan tarafından seyahatler için verilen Kovid-19 sertifikalarının artık AB Dijital Kovid Sertifikası ile eş değer olduğunu duyurdu.

İngiltere ve Ermenistan'ın dahil edilmesiyle AB'nin Kovid-19 sertifika sistemine giren ülke sayısı 45'e yükseldi.

Türkiye de ağustos ayında AB'nin sistemine dahil olmuştu.