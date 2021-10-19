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İngiltere yeşil enerji stratejisiyle 440 bin kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika

İngiltere yeşil enerji stratejisiyle 440 bin kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor

19.10.2021 18:26
İngiltere yeşil enerji stratejisiyle 440 bin kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor

İngiltere'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Hands, hükümetin yeşil enerji dönüşüm stratejisinin ülkede 2030 yılına kadar 440 bin kişi için istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

İngiltere'nin İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Hands, hükümetin yeşil enerji dönüşüm stratejisinin ülkede 2030 yılına kadar 440 bin kişi için istihdam oluşturmayı hedeflediğini bildirdi.

Hükümet, "Net Sıfır Stratejisi: Yeniden Daha Yeşil Şekilde İnşa Et" raporunu yayımladı.

Raporun detaylarını İngiliz parlamentosunda paylaşan Bakan Hands, "Bu sadece çevreci bir geçiş değil, aynı zamanda önemli bir ekonomik değişimi de temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Hands, "Stratejinin 2030 yılına kadar İngiltere'de tüm sektörlerde toplam 440 bin yeni istihdamı destekleyeceğini söyleyebilirim." dedi.

2050'de sıfır sera gazı emisyonu hedefleniyor

Raporda İngiliz ekonomisinin 1990'dan bu yana yüzde 75'in üzerinde büyüme kaydederken sera gazı emisyonunu yüzde 44 seviyesinde azaltmayı başardığı aktarıldı.

Ülkede sera gazı emisyonunun 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesinin hedeflendiği belirtilen raporda raporda, bu geçişin sağlanmasında tüketiciye seçeneklerin sunulacağı bildirildi.

Rapora göre, 2035 yılına kadar İngiltere'nin tüm elektriğinin temiz enerji kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, İngiltere'de küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) geliştirilmesi için 120 milyon sterlinlik bir nükleer güçlendirme fonunun oluşturulmasına karar verildi.

Ülkede 2030 yılına kadar kurulu deniz üstü rüzgar tesislerinden toplamda 40GW enerji elde edilmesinin hedeflendiği dile getirilen raporda, güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına giderek daha fazla ağırlık verileceği vurgulandı.

Raporda, 2035'ten itibaren ev ve iş yerlerindeki tüm ısıtma cihazlarının düşük karbonlu olmasının hedeflendiği, eski tip ev ısıtmasında kullanılan kazanların da satışının aynı yıl sonlandırılmasının planlandığı kaydedildi.

Hane halkının düşük karbona geçişi teşvik edilecek

Rapora göre, ısınmada kullanılan mevcut gaz kazanlarının yeni tip elektrikle çalışan kazanlarla değiştirilmesi için hane başına 5 bin sterline kadar hibe verilmesi hedefleniyor.

Hükümet bu hibe programı kapsamında üç yıl boyunca toplam 450 milyon sterlin seviyesinde bir harcama yapmayı planlıyor.

Ülkede 2030 yılında kadar petrol ve gaz emisyonlarını yarıya indirilmesi, yine bu yıla kadar 5 GW hidrojen üretim kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

Ayrıca birinci el benzinli ve dizel araçların satışlarının ise 2030 yılına kadar sonlandırılması, sıfır emisyonlu araçların satışlarının desteklenmesi için ise 620 milyon sterlinlik teşvikin verilmesi planlanıyor.

Şehirlerde yolculukların yaklaşık yarısının bisikletle ya da yürüyerek yapılmasını desteklemek amacıyla 2030 yılına kadar toplam 2 milyar sterlin hacminde yatırımının yapılması hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmaları için ise 625 milyon sterlinlik yatırım yapılması planlanıyor.

geri dönüşüm, İstihdam, England, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere yeşil enerji stratejisiyle 440 bin kişiye istihdam oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika


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