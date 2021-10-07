İnnice'nin yol sorunu çözülüyor, vatandaşların yüzü gülüyor - Son Dakika

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü çalışmayı yerinde takip etti. Mahalle Muhtarı Mahmut İşlek ise, "Artık vatandaşlarımız suya çamura gömülmeden karşıya geçmenin mutluluğunu yaşayacaklar.Allah Cengiz Başkandan bin kere razı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesine bağlı İnnice Mahallesi Yüceler Mevkii'nde dere yatağı üzerindeki yol geçiş noktasında menfez çalışması yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı ve yetkili personel ile birlikte çalışmayı yerinde inceledi. Daire Başkanı Cem Çöllü, ulaşım sorunu yaşayan ve mahallede yaşayan engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeleri ile karşıdan karşıya geçemeyecek durumda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri iseçalışmayı takdirle karşıladıklarını belirttiler.

"Bu çalışmaya vesile olanlardan Allah razı olsun"

İnnice Mahalle Muhtarı Mahmut İşlek, "Yıllarca buradaki dere yatağı üzerindeki yol geçişimiz sorunluydu. Nasıl karşıya geçeceğimizi bilmiyorduk. Araçlar mahsur kalıyordu. Hastamız olsa, ambulans nasıl gelecek nasıl götürecek sıkıntısı yaşıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine gerekli taleplerimizi bildirdikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalar başladı. Menfez çalışması ile artık yol sorunu kalmayacak. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımıza selamlar olsun" ifadelerini kullandı. Mahallede yaşayan engelli Fatih ve Ayşe Yuca çifti ise, bu hizmeti asla unutmayacaklarını belirterek, "Cengiz Başkana teşekkür ederiz. Bizden selam söyleyin" dediler.