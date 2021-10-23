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İnşa edilen Altın Cami, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor - Son Dakika

İnşa edilen Altın Cami, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor

23.10.2021 15:52

Kuveyt'in güneyindeki Havalli ilinin Salmiye bölgesinin süsü haline gelen ve "Altın Cami" diye de anılan Bedriye Nasır el-Ciyan Camisi, Osmanlı mimarisi ile yerel üslubu birleştiriyor.

MAHMUD EL-BEZM/MUHAMMED ABDULGAFFAR - Kuveyt'in güneyindeki Havalli ilinin Salmiye bölgesinin süsü haline gelen ve "Altın Cami" diye de anılan Bedriye Nasır el-Ciyan Camisi, Osmanlı mimarisi ile yerel üslubu birleştiriyor.

Şubat 2021'de hizmete açılan cami, ana kubbesi devasa sütunlarla değil, tavana kaynaştırılmış küçük payandalara dayanan dört yarım kubbe ile ayakta duruyor. Böylelikle kubbeler görenlere desteksiz gökyüzünü anımsatıyor. Zeminden tavana doğru uzanan dev pencereyle ışığın mekanın merkezinde toplandığı caminin üç şerefeli dört minaresi de ihtişamını artırıyor.

Caminin yapımından sorumlu Muhammed İbrahim Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerinden caminin aynı zamanda turistlerin de ziyaret edebileceği bir mekan olmasının talep edildiğini belirtti.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki birçok camiyi tasarlayan Mimar Sinan'a (1588) büyük hayranlığını dile getiren Amr, "Bağışçıyı Osmanlı üslubunda bir cami yapmaya ikna ettim ve onu tasarlamaya başladım." diye konuştu.

Caminin halısı Türkiye'den getirildi

Tasarımını sunduğunda bağışçının da çok memnun kaldığına işaret edenAmr, "3 bin 600 metrekarelik alana sahip cami, Osmanlı üslubu ile yerel üslubu birleştiriyor. Türkiye'deki camiye benzemesi için içerisini nasıl yapmamız gerektiğini düşündüm ve Ömer Faruk Çalışkan adında bir Türk mühendis ile tanıştım. Kendisini camiyi ziyaret etmesi için davet ettim. Taş, oyma, cam gibi detaylar üzerinde anlaştık. Türk ve Kuveyt ekipleri de uygulamada başarı sağladı." dedi.

İnşaatın detaylarına ilişkin bilgi veren Amr, pencerelerin Osmanlı camilerindeki pencerelerden daha büyük olduğundan rengarenk camla kapladıklarını ve içine Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek 2×4 boyutlarında 6 büyük levha yerleştirdiklerini, ayrıca mihrabın sağına ve soluna levha koyduklarını söyledi.

Mihrabın çevresindeki mermerin bir çiçek bahçesini andırdığını ve mihrabın çevresine Allah'ın isimlerinin nakşedildiğini kaydeden Amr, camide kullanılan 3 bin 600 metrekare büyüklüğünde halının Türkiye'den getirildiğini ifade etti.

Caminin kapısının tik ağacından yapılmış olup, yüzeyinde 96 sedef ile süslendiğini ve kapıda kullanılan 400 parçanın birbirine çivisiz veya yapıştırıcısız bir şekilde monte edildiğini söyleyen Amr, caminin ana kubbeye bağlı üzerinde 116 kandili bulunan 4 daireden oluşan avize ile aydınlatıldığını, bunun haricinde Osmanlı camilerindeki avizelere benzer başka avizelerin de aydınlatmada kullanıldığını aktardı.

İnşa edilen Altın Cami, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor
İnşa edilen Altın Cami, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor
İnşa edilen Altın Cami, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor
İnşa edilen Altın Cami, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor

Osmanlı, Türkiye, Kuveyt, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşa edilen Altın Cami, Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyor - Son Dakika


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