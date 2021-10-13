İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 42,13 arttı - Son Dakika

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,94, işçilik endeksi yüzde 21,54 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,97, AYLIK YÜZDE 1,06 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,03, işçilik endeksi yüzde 1,13 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,42, işçilik endeksi yüzde 21,67 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39,31, AYLIK YÜZDE 0,48 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,31 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,16, işçilik endeksi yüzde 1,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,18, işçilik endeksi yüzde 21,03 arttı.

-İHA-