İNŞAATIN 3'ÜNCÜ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI - Son Dakika

İnegöl'e bağlı Yenice Mahallesi Aşağı Çayır Sokak'taki inşaatta çalışan İdris Akgün, 3'üncü katta kalıp söktüğü sırada, iddiaya göre dengesi kaybetti. Beton zemine düşen Akgün, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan İdris Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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