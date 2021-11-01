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İnşaatın 7'inci katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

İnşaatın 7'inci katından düşen işçi ağır yaralandı

01.11.2021 16:56
İnşaatın 7'inci katından düşen işçi ağır yaralandı

Konya'da 10 katlı bir inşaattın 7'inci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Konya'da 10 katlı bir inşaattın 7'inci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Gültenler Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 10 katlı binada iç cephe işçisi olarak çalışan Mehmet E., (32) merdivenlere korkuluk takımları montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İşçi Mehmet E.'yi gören arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İnşaatın 7'inci katından düşen işçi ağır yaralandı
İnşaatın 7'inci katından düşen işçi ağır yaralandı
İnşaatın 7'inci katından düşen işçi ağır yaralandı

Kosova Mahallesi, Selçuklu, Konya, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatın 7'inci katından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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