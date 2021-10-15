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'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL' - Son Dakika

'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'

15.10.2021 10:00
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'

KORONAVİRÜS salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken uzmanlar, aşılamanın artmasıyla halkın rehavete kapıldığını söyledi.

KORONAVİRÜS salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken uzmanlar, aşılamanın artmasıyla halkın rehavete kapıldığını söyledi. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Sonbahardayız; mevsimsel salgın yapan hastalıklar, başta grip olmak üzere hepsi üst solunum, damlacık yoluyla bulaşmakta ve maskesizlik en büyük neden burada" dedi. Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun da "Artık insanlar, kanıksamış gibi hareket ediyorlar ama olayın ciddiyeti hiç yabana atılacak gibi değil" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısında Kırklareli 200,70, Edirne 171,18 ve Tekirdağ 141,06'ya yükseldi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstünde Kırklareli yüzde 80,6, Edirne 79,01, Tekirdağ ise yüzde 77,1 ile mavi iller kategorisinde yer alıyor. Kırklareli aşılamada 2'nci, Edirne ise 8'inci sırada bulunuyor.

'BAHARDA RAHATLAMAYI ÜMİT EDİYORUZ'

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, artan vaka sayılarında il olarak Türkiye ortalamasının altında olduklarını belirterek, tedbirler konusundaki rehavete dikkati çekti. Maske kullanımı ve kalabalık ortam uyarısı yapan Kalkan, şunları söyledi:

"Sonbahardayız; mevsimsel salgın yapan hastalıklar başta grip olmak üzere hepsi üst solunum, damlacık yoluyla bulaşmakta ve maskesizlik en büyük neden burada. Bu hastalık nedeniyle aslında maskeli yaşamayı bir kültür haline getirme dönemindeyiz ancak bundan sakındığımız zamanlarda ciddi anlamda hem artışların hem de hastalıkların yayıldığını görüyoruz. Geçen yıl pek fark etmedik çünkü hem kapanmıştık hem de maske, hijyen, mesafe kurallarına biraz daha dikkat gösteriyorduk. Aşılanmanın bizde oluşturduğu bir yaklaşım oldu. Bu yaklaşım da sanki 'Maske kullanmayabiliriz, artık daha rahat olabiliriz' gibi. Hayır, daha rahat olmamız için bizi bekleyen birkaç evre daha var. İnşallah, baharda hep beraber rahatlamayı ümit ediyoruz. Baharda sevdiklerimizle kucaklaşabilmek için şimdi maske ve mesafe kurallarına ve kapalı ortamda fazla sayıda insanla bir arada olmamaya dikkat etmeliyiz. Bulunduğumuz ortamları havalandırmamız, el yıkamamızı usulüne uygun bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Beraberinde maske ve mesafe kuralını uygulamamız gerekiyor ve aşılanmamız gerekiyor."

'YOĞUN BAKIMDA BULUNANLAR AŞISIZLAR'

İl Sağlık Müdürü Kalkan, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısının çok olmadığını belirterek, "Yoğun bakımlarımızda ciddi bir artış söz konusu değil. Stabil bir durumda seyretmekte ve yüzde 50'ler civarında. İl olarak sıkıntılı bir durumumuz yok. Yatanlar aşısızlar, eksik aşılılar, kurallara riayet etmeyenler, 'Bana bir şey olmaz' diyenler ve özellikle de gençler. Genç nüfusumuzda toplandığını söyleyebilirim. Aşılanma oranı olarak da bir doz aşısını olmuş olanların sayısı yüzde 93'lerde. İki doz aşılanma oranımız da yüzde 77'de" dedi.

TABİP ODASI BAŞKANI: KIŞ KOŞULLARI BULAŞ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Edirne Tabip Odası Başkanı Altun da salgın konusunda halkın rehavete kapıldığını belirterek, maske takmanın çok önemli olduğunun altını çizdi. Altun, şunları kaydetti:

"Artık insanlar, kanıksamış gibi hareket ediyorlar ama olayın ciddiyeti hiç yabana atılacak gibi değil. Her gün neredeyse bir uçak dolusu insanımızı bu hastalığa kaybediyoruz. O yüzen bu konuda yapılması gereken en önemli şeyler neler? Mutlaka ve mutlaka kaçınılmaz bir şekilde maske kullanımı gevşetilmemeli. Hem kendimizi korumak açısından hem de farkında olmadan bu hastalığı geçiriyorsak etrafımızdaki bireylere bulaştırmamak açısından bunlar önemli. Havaların soğumasıyla birlikte yetersiz havalanma koşulları olan kapalı ortamlarda geçirilen zaman hastalığın bulaşı için giderek büyük bir risk oluşturuyor. Bu yüzden bu kış koşulları oluşmaya başladıkça, tedbirlerin daha da dikkat edecek şekilde artırılması gerekiyor. Maskeyi kullanmayan kişi aslında kendisini de etrafındaki insanları da riske atıyor. Maske kullanmayan birey 'Hasta olursam kendim olurum' gibi bir sorumsuzlukla hareket edemez çünkü bu bir halk sağlığı sorunu, bir pandemi, kıtalar arası salgın."

'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'
'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL'

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Edirne, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'İNSANLAR KANIKSAMIŞ AMA SALGIN YABANA ATILACAK GİBİ DEĞİL' - Son Dakika
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