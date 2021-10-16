INVAMED-RD Global NASA tedarikçisi oldu - Son Dakika

INVAMED-RD Global, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)??????? tedarikçisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, global liderlik vizyonu ile yenilikçi ve yüksek teknolojili yaklaşımlarla sektörünün küresel bilim ve sağlık teknolojileri lideri olma yolunda ilerleyen INVAMED-RD Global artık NASA'nın resmi tedarikçisi konumunda bulunuyor.

INVAMED-RD Global, NASA'ya tıbbi sağlık ürünleri konusunda tedarik sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED-RD Global Başkanı Raşit Dinç, "Üretimini sağladığımız ürünler ve geleceği şekillendirecek yeni tedaviler üzerinde yaptığımız araştırmalarla dünyaya teknoloji ve Türk mühendisliğinin bilgi ve tecrübesini ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.