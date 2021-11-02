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Irak'ın Diyale vilayetindeki gerginlik sürüyor - Son Dakika

Irak'ın Diyale vilayetindeki gerginlik sürüyor

02.11.2021 10:53
Irak'ın Diyale vilayetindeki gerginlik sürüyor

Şii milislerin Sünni köylere saldırdığı Irak'ın Diyale vilayetinde kanlı saldırının meydana geldiği el-Mikdadiye ilçesinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, terör örgütü DEAŞ'ın vilayette Haşdi Şabi güçlerine ait bir noktaya düzenlediği son saldırı püskürtüldü.

Şii milislerin Sünni köylere saldırdığı Irak'ın Diyale vilayetinde kanlı saldırının meydana geldiği el-Mikdadiye ilçesinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, terör örgütü DEAŞ'ın vilayette Haşdi Şabi güçlerine ait bir noktaya düzenlediği son saldırı püskürtüldü.

Şii milislerin Sünni köylere saldırdığı Irak'ın Diyale vilayetinde gerginlik sürüyor. Geçtiğimiz hafta salı günü Diyale'ye bağlı el-Mikdadiye ilçesindeki Sünni köylere Şii milisler tarafından düzenlenen saldırının ardından ilan edilen gece sokağa çıkma yasağı 5. gününde de devam etti. Terör örgütü DEAŞ ise vilayete yönelik bir saldırı girişiminde daha bulundu. Irak basınında yer alan haberde, DEAŞ'ın Diyale vilayetine bağlı Hanekin ve Sadiye kasabaları yakınlarındaki Haşdi Şabi güçlerine ait bir noktaya saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırının Haşdi Şabi güçleri tarafından püskürtüldüğü belirtilen haberlerde, saldırı sonucu bir termal kamerada hasar oluştuğu kaydedildi.

DİYALE SALDIRISI

Şii milisleri, geçtiğimiz hafta DEAŞ militanlarına destek verdikleri iddiasıyla el-Mikdadiye ilçesinde Sünni köylere saldırmıştı. Diyale'de hastane kayıtlarına göre, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı ise saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Saldırının ardından gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı.

YAKLAŞIK 170 AİLE EVİNİ TERK ETTİ

Şii nüfusun yoğun olduğu bölgede meydana gelen saldırı sonrası çevredeki Sünni köylerine intikam saldırısı düzenlendiği ileri sürülmüş, intikam saldırılarında 7 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda evin ateşe verildiği iddia edilmişti. Irak hükümetinin söz konusu iddiaları yalanlamasına rağmen ilçede yaşanan olaylardan sonra yaklaşık 170 aile mezhep çatışması endişesiyle evlerini terk etmiş, Diyale merkezine kaçmıştı.

EVİNİ TERK EDEN AİLELERE 1 MİLYON IRAK DİNARI YARDIM

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi evlerini terk eden her göçmen aile için 1 milyon Irak dinarı (687 Dolar) tahsis edileceğini duyurmuştu. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan el-Kazımi'nin verdiği talimat doğrultusunda yapılan yardımı şimdiye kadar toplam 110 ailenin aldığı bildirilmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Irak'ın Diyale vilayetindeki gerginlik sürüyor

Saldırı, Sünni, Irak, Şii, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Irak'ın Diyale vilayetindeki gerginlik sürüyor - Son Dakika


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