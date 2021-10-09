Irak'ın Kerkük kentindeki seçim merkezlerinde güvenlik önlemleri artırıldı - Son Dakika

Irak genelinde yarın düzenlenecek erken genel seçimlerden dolayı Kerkük kenti ve kentteki tüm seçim merkezlerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki erken genel seçimlerden dolayı şehirlerarası tüm yolların saat 18.00'de kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, olası bir terör saldırısının önüne geçmek ve seçmenlerin güvenli bir şekilde oy kullanmasını sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.

Irak Terörle Mücadele ekiplerinin bu uygulamada önemli rol aldıkları ifade edilen açıklamada, yarın motosiklet ve yük araçlarına da kent merkezinde trafiğe çıkma kısıtlaması getirileceği kaydedildi.

Irak'ta Ekim 2019'da uzun yıllardır süren "olumsuzluklar ve kötü düzene" karşı patlak veren geniş halk protestoları sonrası Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı.

Irak İstihbarat Servisi Başkanı Mustafa el-Kazımi liderliğinde kurulan hükümet ise göstericilerin talepleri doğrultusunda erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılması kararını almıştı.