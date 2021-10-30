Irak'ta 18 yıl aradan sonra düzenlenen "Uluslararası Babil Festivali" yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Irak Kültür Bakanı Hasan Nazım, 18 yıllık aranın ardından düzenlenen Uluslararası Babil Festivali'ne yoğun katılım gösterildiğini belirtti.

Nazım, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinden bu yana ilk kez yapılan Uluslararası Babil Festivali etkinliklerine ilişkin Irak resmi ajansı INA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Festival kapsamında tiyatro, konser, müzik, resim gibi çeşitli etkinlikler yapıldığını, sergiler düzenlendiğini ifade eden Nazım, özellikle Iraklıların festivale yoğun katılım gösterdiğini dile getirdi.

Nazım, "Vatandaşlarımızın festivale yoğun katılımı, dünyaya 'Iraklılar kültür ve sanatı destekliyor' mesajını verdi." dedi.

Sanatçılar festivalin yeniden başlamasından memnun

Yerli ve yabancı sanatçılar da 18 yıl aradan sonra yeniden yapılan festivale katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Iraklı ses sanatçısı İman Hasan, INA'daki açıklamasında Uluslararası Babil Festivali'nin yeniden başlamasının önemli olduğunu dile getirerek, festival kapsamında dünyanın çeşitli bölgelerinden sanatçıları barındıran etkinlikler yapıldığını söyledi.

Kendisinin de festival kapsamında konser vereceğini aktaran Hasan, doğu ve batı müziğini harmanlayan eserler seslendireceğini ve kendisine bir orkestranın eşlik edeceğini belirtti.

Mısırlı Ehram Halk Oyunları Ekibi Müdürü Muhammed Fethi de festivalin uzun yıllar sonra yeniden başlamasından ve festivale katılmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Fethi, festival kapsamında Mısır kültürünü yansıtan halk oyunları performansı sergileyeceklerini ifade etti.

Festival, 18 yıl aradan sonra tekrar başladı

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinden bu yana yapılmayan Uluslararası Babil Festivali etkinlikleri 18 yıl aradan sonra ilk kez 28 Ekim'de yeniden düzenlendi.

UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Babil antik kentinde yoğun katılımla düzenlenen festivalin açılışında, Babil uygarlığını simgeleyen gösteriler yapıldı.

Irak Kültür Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, 5 gün sürecek festivalin Rusya, İtalya, İspanya, Hollanda, Mısır, Suriye ve Kuveyt başta olmak üzere 54 ülkenin katılımıyla başladığı duyurulmuştu.

Tarihi yaklaşık 4 bin yıl öncesine kadar uzanan Babil antik kenti, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Babil Asma Bahçeleri'nin yanı sıra Hammurabi Dikilitaşı ve Babil Aslanı ile meşhur.

İlki 1985 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Babil Festivali, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgali ve ülkenin son yıllarda tanık olduğu siyasi-güvenlik gerilimler nedeniyle yapılamıyordu.