Irak'ta oy verme işlemi sırasında elektronik cihazlar arızalandı - Son Dakika

Erken genel seçimlerin sürdüğü Irak'ta, oy verme işlemi sırasında bazı elektronik cihazların arızalandığı belirtildi.

Bağdat ve Kerkük'teki seçim bölgelerinden alınan bilgiye göre, oy verme işlemi için kurulan bazı cihazlar seçmenlerin parmak izini okuyamadı.

Bu nedenle seçim merkezlerine gelen bazı seçmenlerin, oylarını kullanamadan geri döndüğü aktarıldı.

Türkmen milletvekili adayı Erşat Salihi de yaptığı açıklamada, Kerkük'te halkın ve özellikle Türkmenlerin benzer durumdan şikayet ettiğini kaydetti.

Salihi, Türkmen seçmenlerden arızalar giderilene kadar seçim merkezlerinden uzaklaşmamalarını istedi.???????