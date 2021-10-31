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Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler yargıya, seçmenin oyunun yok sayılmasına engel olma çağrısı yaptı - Son Dakika

Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler yargıya, seçmenin oyunun yok sayılmasına engel olma çağrısı yaptı

31.10.2021 00:04
Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler yargıya, seçmenin oyunun yok sayılmasına engel olma çağrısı yaptı

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde oy sayımında usulsüzlük yapıldığını belirterek, yargıya müdahale çağrısında bulundu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dışındaki Şii siyasetçilerin bulunduğu çatı kuruluş, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde oy sayımında usulsüzlük yapıldığını belirterek, yargıya müdahale çağrısında bulundu.

Şii siyasi ve milis liderlerin yer aldığı "Koordinasyon Grubu" isimli çatı kuruluş, Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin (YSK) itiraz edilen sandıklarda elle sayım yapmasına ilişkin açıklama yayımladı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "YSK'nin elle sayım için belirlediği prosedürlerin içi boşaltıldı. İtirazlar olduğunda sayımın elektronik olarak değil tamamen elle yapılmasını içeren seçim kanununun aksine elle sayımda elektronik kriterlere itimat etmek suretiyle usulsüzlük yapıldı." denildi.

Ayrıca YSK'nin elektronik cihaz tarafından binlerce okunmamış oy olduğunu ilan etmesinin seçmenin iradesini kasıtlı bir şekilde yok saymak olduğu kaydedilen açıklamada, tüm bu yapılanlara karşı olunduğu vurgulandı.

Yargıdan tüm itirazları objektif şekilde değerlendirmesi, seçmenin yüzbinlerce oyunun yok sayılmasına engel olması talep edilen açıklamada, tüm oyların yeniden kapsamlı bir şekilde objektif kriterlere uygun olarak elle sayılması çağrısında bulunuldu.

YSK, siyasi partilerin Musul, Babil ve başkent Bağdat'taki seçim sonuçlarına itiraz ettiği 2 binden fazla seçim sandığını 27 Ekim'de yeniden açarak oyların elle sayımına başlamıştı.

Iraklılar erken genel seçimde ülke genelindeki toplam 57 binden fazla sandıkta oy kullanmıştı.

Seçimden Sadr grubu birinci çıktı

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı grup kazandı. Nihai olmayan sonuçlara göre Sadr Grubu 325 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi. Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu da oylarını artırarak 37 sandalye elde etti.

İran'a yakın Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu ise seçimlerde kan kaybetti ve sadece 14 milletvekili çıkarabildi. Oyları düşen eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii siyasi ve dini lider Ammar Hekim'in oluşturduğu Ulusal Devlet Gücü Koalisyonu da 4 sandalyede kaldı.

Eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddum (İlerleyiş) Partisi ise Sünni bölgelerdeki oyların çoğunu alarak Meclise 38 milletvekili gönderdi. Sünni siyasetçi Hamis Hançer'in Azim Koalisyonu da 20 sandalye kazandı.

Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kazandığı 33 sandalye ile Mecliste en çok milletvekiline sahip Kürt partisi oldu. Kürdistan Yurtseverler Birliğinden (KYB) 17, Yeni Nesil Hareketinden 9 isim Meclise girdi.

Türkmenler ise Kerkük ve Musul'da farklı koalisyonlardan toplam 7 milletvekili çıkardı.

Kesin sonuçlar onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclis toplanacak

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, itiraz edilen sandıkların elle sayım işlemi tamamlanınca kesin sonuçları ilan edecek. Kesin sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçlar onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclisin ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni Cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı Başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.

Milletvekili, Irak, Ekim, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler yargıya, seçmenin oyunun yok sayılmasına engel olma çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Sadr dışındaki Şii siyasetçiler yargıya, seçmenin oyunun yok sayılmasına engel olma çağrısı yaptı - Son Dakika
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