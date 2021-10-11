Irak'ta seçime katılım oranı yüzde 41 oldu - Son Dakika

Ülkede, 2003'ten sonra ilk defa erken seçim gerçekleştirilmiş oldu.

Irak'ta, Ekim 2019'da, dönemin hükümetine karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, erken seçim yapılmasını talep ediyordu. Mustafa el-Kazımi başkanlığında kurulan hükümet, erken seçim tarihini 10 Ekim 2021 olarak açıklamıştı.

Seçim sonuçlarının ise bugün açıklanması bekleniyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 41 olduğu kaydedildi.

Irak 'ta dün yapılan erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı.

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