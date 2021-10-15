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Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi, başbakan adayını kendi içinden çıkaracak - Son Dakika

Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi, başbakan adayını kendi içinden çıkaracak

15.10.2021 13:38
Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi, başbakan adayını kendi içinden çıkaracak

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Sadr Hareketi'nde hükümet kurma görüşmelerini yürüten komite üyesi Nassar Rubayi, siyasiler yerine bağımsız isimlerden oluşan bir kabine oluşturmak istediklerini, başbakan adayını ise kendi içlerinden göstereceklerini söyledi.

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Sadr Hareketi'nde hükümet kurma görüşmelerini yürüten komite üyesi Nassar Rubayi, siyasiler yerine bağımsız isimlerden oluşan bir kabine oluşturmak istediklerini, başbakan adayını ise kendi içlerinden göstereceklerini söyledi.

Şii lider Mukteda es-Sadr'ın temsilcisi Rubayi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, öncekiler gibi bakanlıkların partiler arasında bölüşüldüğü bir hükümet kurmayacaklarını ifade etti.

Rubayi, "Gelecek hükümet, siyasi uzlaşıya dayalı olmayacak. Bu hükümet, ayrıca tüm bileşenleri temsil edecek bir hükümet (bağımsızlardan) olacak." dedi.

Mecliste muhalefetin de tüm bileşenlerden oluşacağını öngören Rubayi, "Sadr Hareketi olarak, hizipçiliği ulusal çıkara dönüştüreceğiz. Başbakan adayımız da Sadr Hareketi'nden olacak ve bunu açıkça duyuracağız. Hareketimiz, yeni hükümetin tüm başarısızlıklarından da sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimleri Sadr Hareketi birinci tamamlamıştı. Kesin olmayan sonuçlara göre Sadr'a bağlı grup, 329 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderirken, Sünni lider Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi ise 40'a yakın sandalyeyle ikinci olmuştu.

Mukteda es-Sadr, seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerinin yürütülmesi için Harekete bağlı 4 kişiden oluşan komite oluşturmuştu.

Bu arada yerel basında çıkan bazı haberlerde Şii lider Sadr'ın mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin bir dönem daha başbakanlığı yürütmesinden yana olduğu iddia edilmişti.

Başbakan, Hükümet, Irak, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi, başbakan adayını kendi içinden çıkaracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta seçimin galibi Sadr Hareketi, başbakan adayını kendi içinden çıkaracak - Son Dakika
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