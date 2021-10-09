Irak'taki erken genel seçime saatler kaldı - Son Dakika

Irak'ta yarın yapılacak olan erken genel seçimlere saatler kalırken, başkent Bağdat'ta yaşayanlar seçimlerin sonuçlarını fazla bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyor.

Irak, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 5'inci kez seçime gidiyor. Nüfusu yaklaşık 40 milyon olan ülkede, yaklaşık 24 milyon seçmen oy kullanmak için yarın sabah sandık başına gidecek. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'da başlayacak ve yerel saatle 18.00'de sona erecek. Sabah saat 06.00'dan itibaren seçim kampanyasının bittiği Irak'ta, dün güvenlik güçleri, göçmenler ve mahkumlardan oluşan 1 milyon 196 bin 453 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmişti. Yapılan özel oylamaya katılım oranının yüzde 70 civarında olduğu aktarıldı.

TAHRİR MEYDAN'INDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Irak'ta 2019 yılının sonunda eski Başbakan Adil Abdülmehdi'nin istifasına neden olan ve protestocuların merkezi haline gelen başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda seçim arifesi sessizlik hakim olduğu ve geniş güvenlik önlemlerin alındığı görüldü.

"AYNI YÜZLERİN TEKERRÜR ETMESİNİ İSTEMİYORUM"

Başkent Bağdat'ta yaşayan birçok seçmen, seçimin fazla bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyor. Seçmenlerden Haydar Ali yaptığı açıklamada, seçimlerin nezih bir şekilde geçmesini temenni ettiğini belirterek, "Bu seçimlerde birçok sayıda bağımsız adaylar var onlar vatandaşların oylarına güveniyorlar. Bu nedenle seçimlerin nezih ve şaibesiz geçmesini temenni ediyorum. Bu adayların ne yapacaklarına bakalım. Aynı yüzlerin tekerrür etmesini istemiyorum. Benim hiçbir din veya mezhepler herhangi bir sorunum yok. İktidara gelen kimsenden arzumu ülkenin durumunu iyileştirmesidir" dedi.

"REFORM UĞRUNA 800'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Irak'ta 2019 yılındaki halk protestolarına dikkat çeken Ali, "Geçtiğimiz yıllarda reform uğruna 800'den fazla kişi hayatını kaybetti. En azından bu kanların heba gitmemesi için değişim olsun. 2014'ten bu yana bütün Irak kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kasım Muhammed adlı bir vatandaş ise, seçim sonuçlarının yeni bir şeyler getirmeyeceğini ifade ederek, "Hiçbir değişim olmayacak, aynı partileri ama farklı adaylarla katılıyor seçime. Yeni kanlar yok seçim sonuçlarından herhangi bir beklentimiz yok. Vatandaş olarak müreffeh ve sağlıklı bir yaşam, sağlam caddeler ve temiz içme suyu istiyoruz. Bu hükümet bizim için hiçbir şey yapamadı. Bu sadece bir Facebook hükümeti" dedi.

"SEÇİM SONUÇLARINDAN PEK FAZLA UMUDUM YOK"

Yeni hükümetten beklentilerini dile getiren Muhammed İhsan adlı vatandaş yaptığı açıklamada, "Her şeyden önemlisi ülkenin kalkınmasını sağlayacak hükümet lazım bize. Vatandaşlara hizmet verecek ve hayatını güvence altına alacak hükümet istiyoruz. Seçim sonuçlarından pek fazla umudum yok" dedi.

SEÇİMDE 3 BİN 249 ADAY YARIŞACAK

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği 21 koalisyon ve 109 siyasi partinin yanı sıra bağımsız adayların da bulunduğu 3 bin 249 aday mecliste bulunan 329 sandalye için yarışacak.

Seçimlerin en güçlü adaylarının Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr başkanlığındaki Sairun Koalisyonu, Haşdi Şabi güçleri gruplarını çatısı altında toplayan Fetih Koalisyonu, eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Hukuk Devleti Koalisyonu, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddüm Koalisyonu ve Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Koalisyonu olduğu düşünülüyor.

Geniş güvenlik önlemleri altına yapılacak olan seçimlerde 250 bin güvenlik gücü görev alacak.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)