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Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı - Son Dakika

Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

11.10.2021 17:24
Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı.

Irak'ta kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Kerkük'te Türkmenler 2, Kürtler 6 ve Araplar 4 vekil çıkardı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı sonuca göre, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi 2, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 2, Kürdistan Yurtseverler Birliği 3 ve Yeni Nesil Hareketi 1 vekil çıkarırken, Araplar da Mecliste 4 sandalye elde etti.

Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde ise Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu seçimi önde götürüyor.

Kürdistan Yurtseverler Birliği, Türkmen, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı - Son Dakika
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