SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Eskişehir'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood ile cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yenibağlar Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mohammed ile Sally'nin eve birlikte yürüdükleri anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım (2) - Son Dakika