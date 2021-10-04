İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 12 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade eden Halidi, deprem nedeniyle bölgede toplam 20 köyde maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Çelgerd şehrinde yerel saatle 06.09'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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