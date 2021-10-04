İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 12 yaralı - Son Dakika

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Çelgerd şehrinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 12 kişi yaralandı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'den yapılan açıklamada, İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Çelgerd şehrinde yerel saatle 06.09'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, meydana gelen depremde 12 kişinin yaralandığını belirterek, "8'i deprem esnasında yaşadıkları korku nedeniyle dışarı çıkmaya çalışırken, 4 kişi ise düşen enkaz sonucu yaralanmıştır" dedi.
Yaralılardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü ifade eden Halidi, deprem nedeniyle bölgede toplam 20 köyde maddi hasar meydana geldiğini aktardı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Kaynak: İHA
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