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İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti - Son Dakika

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti

23.10.2021 14:33
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 125 bin 52'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 125 bin 52'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 81 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 851 bin 670'e yükseldiği ülkede, 124 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 52'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 346 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 50 milyon 604 bin 321 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 28 milyon 872 bin 959 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 79 milyon 533 bin 819 doz aşı uygulandı.

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bini geçti - Son Dakika
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