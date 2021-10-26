İran'da siber saldırı kaynaklı kesinti nedeniyle benzinlikler önünde uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

İran'da benzin dağıtım sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle benzinliklerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, bunun siber saldırıdan kaynaklı olduğu iddia edildi.

Başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin muhtelif şehirlerinde benzin dağıtım sisteminde arıza meydana geldi ve bazı panolarda "Hamaney benzinimiz nerede?" şeklinde yazılar yer aldı.

Benzin İstasyonları Odası Başkanı Humayun Salihi, meydana gelen arızanın siber saldırıdan kaynaklı olduğunu belirtirken, yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili hazırladığı haberinde bunun siber saldırıdan kaynaklı olabileceğini kaydetti.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ise sorunun teknik olduğunu, kısa süre içinde hallolacağını ve halkın zamla ilgili bir endişesinin olmaması gerektiğini söyledi.

Olayın 15 Kasım 2019'daki benzin zammı nedeniyle meydana gelen protestoların 2. yıl dönümüne kısa bir süre kala meydana gelmesi dikkati çekti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyi'nin kararıyla benzin fiyatının bin tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304, Reuters haber ajansı ise bin 500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnur, Haziran 2020'de yaptığı açıklamada 6'sı emniyet görevlisi 230 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.