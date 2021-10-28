İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 159 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 159 artarak 125 bin 875'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 409 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1477'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 899 bin 509'a yükseldiği ülkede, 159 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 875'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 78 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 52 milyon 59 bin 237 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 32 milyon 468 bin 800 kişiye ikinci dozu, 80 bin 343 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 84 milyon 608 bin 380 doz aşı uygulandı.