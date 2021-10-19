İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 167 artarak 124 bin 423'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 13 bin 308 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1783'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 809 bin 967'ye yükseldiği ülkede, 167 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 124 bin 423'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 622 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Aşılamada 75 milyon dozun üstüne çıkıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 49 milyon 374 bin 208 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 26 milyon 6 bin 109 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 75 milyon 380 bin 317 doz aşı uygulandı.