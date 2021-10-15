İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 197 artarak 123 bin 695'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 857 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1591'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 765 bin 904'e yükseldiği ülkede, 197 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 695'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 924 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 47 milyon 713 bin 258 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 22 milyon 816 bin 536 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 70 milyon 529 bin 794 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 7 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı", 108 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 248 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 85 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.