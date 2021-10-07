İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 233 artarak 122 bin 12'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 11 bin 625 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1742'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 674 bin 83'e yükseldiği ülkede, 233 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 12'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 549 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 43 milyon 543 bin 99 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 881 bin 303 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 61 milyon 424 bin 402 doz aşı uygulandı.