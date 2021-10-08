İRAN'DAN ATLARLA GETİRİLEN 383 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, İran'dan atlarla getirilen 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İranlı, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran sınır hattına yakın bir bölgede, at üzerindeki 5 kişinin araziye çuvallar bıraktığını tespit etti. Bölgeye giden ekipler, çuvallarda ve şüphelilerin gittiği evde arama yaptı. Aramalarda 383 kilo 122 gram eroin, 1 Kalaşnikof marka silah 2 şarjör ve 53 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin atlarında da el konuldu.