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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile gerginliği geride bıraktıklarını söyledi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile gerginliği geride bıraktıklarını söyledi

27.10.2021 23:01
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile gerginliği geride bıraktıklarını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilere dair, "Azerbaycan ile basın üzerinden gerçekleşen gerginliği geride bıraktığımızı düşünüyorum.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilere dair, "Azerbaycan ile basın üzerinden gerçekleşen gerginliği geride bıraktığımızı düşünüyorum." dedi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Abdullahiyan, Azerbaycan ile ilişkilere dair açıklamada bulundu.

Bir gazetecinin Azerbaycan ile ilgili sorusu üzerine Abdullahiyan, "Şu anda Azerbaycan ile basın üzerinden gerçekleşen gerginliği geride bıraktığımızı düşünüyorum. Gözaltına alınan şoförlerimiz döndü. Son anlaşmamız da iş birliğinin doğru istikamette olmasıyla ilgiliydi ve bunun için bazı parametreler belirledik." ifadelerini kullandı.

İran ile Azerbaycan arasındaki "yapıcı ve olumlu iş birliğini yöneteceklerini" ve iki ülkenin potansiyelinden yararlanmak istediklerini dile getiren Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Basın üzerinden gerçekleşen ve genellikle Azerbaycanlı dostlarımız ve Azerbaycan makamlarının beyanlarına dayanan inişli çıkışlı gerginliğe rağmen, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile sürekli temas halindeydik. İlişkilerimizin gerginlikten uzak devam edeceğini düşünüyorum. İki ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar da yavaş yavaş çözülecek."

Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gelecek ay Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantısında bir araya gelerek iş birliği imkanlarını artırmaları temennisinde bulundu.

İranlı iki tır şoförü, Karabağ'ın Rus unsurların kontrolündeki bölgelere Azerbaycan'ın izni olmaksızın taşımacılık yaptıkları için gözaltına alınmıştı.

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti. Aliyev, Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çekmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirerek, "Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız." demişti.

Öte yandan İran, 1 Ekim'de ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat yapmıştı.

Azerbaycan 21 Ekim'de İranlı şoförleri serbest bırakırken İran, şoförlere ve vatandaşlara Azerbaycan yasalarına ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, Ermenistan'a geçerken Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı kullanmamalarını istemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile gerginliği geride bıraktıklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycan ile gerginliği geride bıraktıklarını söyledi - Son Dakika
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