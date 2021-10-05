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İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı - Son Dakika

İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı

05.10.2021 14:21
İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı, System.String[]

İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasanı eyaletindeki Afganistan'a açılan Dugarun gümrüğünde çıkan yangında Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtildi.

İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Rezevi Horasanı eyaletindeki Afganistan'a açılan Dugarun gümrüğünde çıkan yangında Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, gümrük parkındaki bir petrol kamyonunda çıkan yangının diğer araçlara da sirayet ettiği belirtildi.

Çıkan yangın nedeniyle gümrükte çıkış için bekleyen Afganistan'a ait 4 kamyonun yandığı belirtilirken, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği ifade etti.

Olay yerinin geçiş noktası olması ve ortalama 500 ila 600 kamyonun geçiş güzergahında bulunması nedeniyle büyük bir felaketten dönüldüğü açıklandı.

Afganistan, Petrol, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın Afganistan sınırında çıkan yangında 4 kamyon yandı - Son Dakika
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