Üye Girişi
İranlı iş kadınını dolandıran şüpheli, 5 milyon 733 bin lirayı alarak kaçtı - Son Dakika

İranlı iş kadınını dolandıran şüpheli, 5 milyon 733 bin lirayı alarak kaçtı

06.10.2021 12:32
İranlı iş kadınını dolandıran şüpheli, 5 milyon 733 bin lirayı alarak kaçtı, System.String[]

İranlı iş kadınının, dövizlerini bozdurmak bahanesiyle kandırılarak 5 milyon 733 bin lirasının alınmasına ilişkin bir şüpheli tutuklanırken, olayın faili İran uyruklu şüphelinin parayla yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İranlı iş kadınının, dövizlerini bozdurmak bahanesiyle kandırılarak 5 milyon 733 bin lirasının alınmasına ilişkin bir şüpheli tutuklanırken, olayın faili İran uyruklu şüphelinin parayla yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 20 Eylül'de Fatih'te İranlı iş kadını Mahnoush J.M.'nin dolandırıcılık yöntemiyle parasının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, İranlı iş kadını Mahnoush J.M.'nin iş için İstanbul'a geldiği, İranlı vatandaşlara danışmanlık yaptığını iddia eden Farzad K.M. ile tanıştığı ve onunla birlikte kendisine ait dövizleri bozdurmak için Kapalıçarşı'daki bir döviz bürosuna gittiği belirlendi. Döviz bürosunda bulundukları sırada şüpheli Farzad K.M.'nin, İranlı kadını, dövizini daha düşük kurdan bozdurabileceğini söyleyerek paraları döviz bürosuna emanet edip ertesi güne kadar beklemeye ikna ettiği anlaşıldı.

Olayın ertesi günü yanında başka biriyle döviz bürosuna giden şüpheli Farzad K.M.'nin, emanet edilen para kendisine aitmiş gibi davranarak 5 milyon 733 bin liranın bir kısmını dolar, bir kısmını Türk lirası şeklinde alıp kalanı da Bitcoin hesabına aktardığı belirlendi.

Daha sonra paralarını almak için döviz bürosuna giden İranlı kadının, dolandırıldığını anlayarak Farzad K.M.'ye ulaşmaya çalıştığı, avukatıyla iletişime geçtiği şüphelinin evinde de bulunamaması üzerine polise başvurduğu belli oldu.

3 kişi gözaltına alındı

İranlı şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, şüpheliyle hareket ettiği değerlendirilen C.A., E.K. ve Volkan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden C.A. ve E.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Volkan K. tutuklandı.

Yurt dışına kaçan Farzad K.M'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bir görüntüde, İranlı şüphelinin döviz bürosuna paraları teslim etmesi, başka bir görüntüde de paraları alması yer aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Döviz, Eylül, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İranlı iş kadınını dolandıran şüpheli, 5 milyon 733 bin lirayı alarak kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı 12:31 Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor 12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim
Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu 12:06 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı 11:57 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı 11:27 AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı 11:12 Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor

Son Dakika Haberleri
12:31 Sınıf öğretmeni, düdüğünü alan 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı
12:26 İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi
12:22 Türk futbolseverleri yine hayran bıraktı! UEFA'nın güzel spikeri Eva, Antalya'dan ayrılamıyor
12:11 Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu
12:05 Göğüs ağrısı sebebiyle doktora giden adam büyük şaşkınlık yaşadı! Kalbinde çimento parçası bulundu
11:58 Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi
11:56 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu
11:56 Selin Şekerci, sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününde aşka geldi! Romantik paylaşım beğeni topladı
11:43 Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti
11:34 Sosyal medya Vitor Pereira'nın, Polat Alemdar'a benzetilmesiyle yıkılıyor
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var         
12:32
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu         
12:19
Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu Beyoğlu'nda feci ölüm! Handa çıkan yangın söndürülünce cansız erkek bedeni bulundu         
12:11
Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi Sarı-Kırmızılılar'da DeAndre Yedlin'in bileti kesildi         
11:58
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı         
09:54
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 12:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: İranlı iş kadınını dolandıran şüpheli, 5 milyon 733 bin lirayı alarak kaçtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement