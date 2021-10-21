İranlı Rapçi Seyed Yashar Tavakolian "Rap Müzik Benim Hayatım" - Son Dakika

Asıl işi yapımcılık olan Tavakolian, ilginç giyim tarzı ve saçlarıyla da dikkat çekiyor. Kendine özgü rap müziğiyle de sosyal medyada gündem olan İranlı sanatçı çekmiş olduğu eğlenceli videolarla sosyal medyada gün geçtikçe takipçi sayısı artırmayı başardı. Son zamanlarda en çok da Türkiye'deki Rap müziği yapımcılarıyla ilgili demeçleriyle dikkat çeken Seyed Yashar Tavakolian rap müzik ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tavakolian, "Rap müzik nerede olursa olsun dikkatimi çekiyor. Çünkü rap müzik benim hayatım oldu. Rap müziğine Türkiye'de yeterince önem verilmediğini, Rap müziği yapımcılarının sanatçılara yeterli alt yapı desteğini sağlamadığını görüyorum. Bu yüzden yakın bir zamanda belki de Türkiye'de Rap yapan sanatçı kalmayacak." diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de yaşayan Tavakolian, "Türkiye'yi çok seviyorum, fakat Türk insanının eğlenmeyi ve gülmeyi bilmediğini düşünüyorum." Dedi. Türkiye ile İran arasında da kıyaslama yapan Tavakolian, "Türkiye'de eğlence mekânlarının İran'a göre daha fazla olmasına karşın bu mekânlarda daha çok yabancı uyruklu kişilerin eğlendiğini söyleyebilirim." diyerek Türklerin eğlenmeyi bilmediklerini iddia etti. Renkli kişiliği ve farklı tarzıyla zaman zaman haber bültenlerine konu olan Tavakolian, en çok hoşuna giden şeyin insanları eğlendirmek ve gülmek olduğunu belirtti. Sayed Yashar Tavakolian "Aslında içimdeki insan sevgisi beni buna itiyor." diyerek eğlenceli kişiliği altındaki sebebi açığa çıkarmış oldu.

İran'da kendine ait plak şirketinde, tanıştığı Türk işletmecinin davetiyle Türkiye'ye gelen ve sonra İstanbul'a âşık olduğunu belirten Tavakolian ''İstanbul'da yaşamak ayrıcalıktır'' diyerek İstanbul sevgisini ortaya koydu.