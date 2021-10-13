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İSTANBUL-İş arayanlar ve işverenler 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda buluştu - Son Dakika

İSTANBUL-İş arayanlar ve işverenler 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda buluştu

13.10.2021 13:25

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede iş arayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışma yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede iş arayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışma yaptı. Bugün gerçekleştirilen 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda' işveren ile iş arayanlar bir araya geldi. Bulunan 'boş iş pozisyonlarına' özgeçmişleri ile başvuran kişiler işverenle yüz yüze görüşme fırsatı buldu.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde (EKSM) bugün, Kariyer ve İstihdam Fuarı'nın 2'ncisi düzenlendi. Sektöründe öncü firmalar ve iş arayan kişiler ise bu vesileyle bir araya geldi. İş arayıp bulamayan kişilerin, çeşitli boş iş pozisyonu bulabileceği fuara toplam 30 firma katıldı. İş arayanlar, kendine uygun olan iş pozisyonlarına özgeçmişleri ile birebir başvurarak iş görüşmesi gerçekleştirdi. Buradaki asıl amaçlarının iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirmek olduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, pandemi sonrası yaşanan işsizlik sıkıntısını bir nebze de olsa rahatlatmak istediklerini belirtti. Başkan Köken, 'İş arayanlar tam olarak ne istediğini, aradığını bilmiyor. Biz bunlarla ilgili altyapı ve ön form hazırlıyoruz. Fuara; yetkili, çeşitli işlerin uzmanlarını, kariyer firmalarını getirdik. İş arayanlar bu firmalarla görüşüp hangi alanda çalışması gerektiğini belirleyebilecek' diye konuştu.

İLK FUARDA 600 KİŞİ İŞ BULDU

İlk fuarı 2019'da gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Köken, birincisinde toplam bin 400 kişinin katıldığını, 600 kişinin de iş bulduğunu vurguladı. Bugün rakamların daha da artmasını beklediklerini ifade eden Başkan Köken, 'Buradaki işe girme rakamları ve doğruluğunu takip ediyoruz. Neticeye göre bu tür fuarı 6 ayda bir yapmayı planlıyoruz' şeklinde konuştu. İş arayan kişilere önerilerde bulunan Başkan Köken son olarak şunları söyledi: 'Her işi yapabilirim diye bir şey yok. Yeteneğiniz neyse ona yönelin. Çeşitli kurslar alın. Bu konuda bizden de yardım alabilirsiniz.'

"BURASI ÖN GÖRÜŞME OLANAĞI SAĞLIYOR"

Bir firmanın İnsan Kaynakları Uzmanı olan Berkan Dalkıran da çalışan aradıklarını ve iş görüşmesi yapmak istedikleri için fuara katıldıklarını söyledi. Ağırlıklı olarak endüstri ve tekstil mühendisi alımları yaptıklarını belirten Dalkıran, yeni mezunlar için yetiştirme programları olduğunu belirtti. Dalkıran, 'Yine bununla alakalı mühendis arkadaşlar varsa onlarla iş görüşmeleri yapıyoruz. Burada ön görüşme yapılıyor. Adaylardan özgeçmiş alıyoruz. Onlarla yaklaşık beş on dakika görüşüyoruz. 'Belli kriterlerimize uyuyorlar mı, uymuyorlar mı' bunu konuşuyoruz. Sonrasında değerlendirme süreci için önümüzdeki hafta içerisinde kendileriyle iletişime geçeceğiz. Bazı mülakatlar, kişilik envanteri, genel yetenek testleri yapıp olumlu sonuç aldığımız kişilerle ilerliyoruz? açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLARIMI OKUTABİLMEK İÇİN İŞE İHTİYACIM VAR

Yaklaşık dokuz aydır işsiz olan 42 yaşındaki Sevde Kısa, daha önce okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Okullar tatil olunca işsiz kaldığını belirten Kısa, 'Üç çocuğum var onları okutmaya çalışıyorum. Bugün yeni bir iş bulabilmek için buradayım. İnşallah artık iş bulmak istiyorum' dedi.

SÜREKLİ İŞE ALIP ÇIKARTIYORLAR

Daha önceden muhasebeci olduğunu belirten 36 yaşındaki Yasemin Şabahat ise 'Çocuklarım olduktan sonra fırsat bulup çalışamamıştım. Artık büyüdüler ve çalışmak istiyorum. Sekreterlik, garsonluk gibi farklı meslek dallarına bakıyorum. Daha önce internetten de başvurdum. Şartlar uymadı. Bugün eşim için de iş bakıyorum. Çünkü onu da sürekli işten çıkartıyorlar. Düzenli iş bulamıyor. Bugün Gaziosmanpaşa'da 'hasta kayıt' işine başvurdum. Bu fuar bence çok yararlı çünkü bazı insanların interneti olmayıp iş başvurusu yapamıyorlar. Böyle etkinlikler düzenlenmeli? şeklinde konuştu.

İSTANBUL-İş arayanlar ve işverenler 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda buluştu
İSTANBUL-İş arayanlar ve işverenler 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda buluştu
İSTANBUL-İş arayanlar ve işverenler 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda buluştu
İSTANBUL-İş arayanlar ve işverenler 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Eyüpsultan, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-İş arayanlar ve işverenler 'Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda buluştu - Son Dakika


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