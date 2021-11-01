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İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti - Son Dakika

İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti

01.11.2021 11:04
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti

Antalya'da iş hanının 4'üncü katından atlamak isteyen şahsı vatandaşlar ve polis ekipleri engelledi.

Antalya'da iş hanının 4'üncü katından atlamak isteyen şahsı vatandaşlar ve polis ekipleri engelledi. Saldırgan tavır sergileyen şahıs ters kelepçe takılarak, 4'üncü kattan polislerin elinde sedye ile indirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. 36 yaşındaki S.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, önce Cumhuriyet Meydanı'nda daha sonra valilik binası yakında bağırarak bir iş hanının içine girdi. Merdivenlerden 4'üncü kata çıkan S.A., pencereyi açtı ve kendini atmak istedi. Sesler üzerine dışarı çıkan esnaf ve vatandaşlar S.A.'yı ikna etti. Vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada vatandaşlar zorluk çıkartan S.A.'yı güçlükle sakinleştirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganlık gösteren şahsı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Bir türlü sakinleşmeyen şahsa, polis ters kelepçe takmak zorunda kaldı. Vildan Nurdoğan da arkadaşına yardım edebilmek için seferber oldu. Bir türlü sakinleşmeyen ve bağıran S.A.'yı sağlık ekipleri portatif sedyeye polis yardımıyla aldı. Daha sonra S.A., 4 kat merdivenlerden sağlık ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla indirildi. Şahıs, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.A.'nın, aldığı maddenin etkisiyle kendini kaybettiği üzerinde duruluyor.

"Kendini atardı"

Şahsı ikna etmek için büyük çaba sarf eden Vildan Nurdoğan, "Cumhuriyet Meydanı'nda koşuyordu. Benim arkadaşım. Madde içirmişler. Millete saldırıyordu. Yukarı çıktı, intihara kalkıştı. Biz de arkasından koştuk. Uzun süre tuttum. Ben bu ortamın içindeydim ama kurtuldum. İşe giderken arkadaşımı gördüm. Ben yardım etmesem kendini atabilirdi. Kendini bilmiyor, bilinci yok şu an" dedi. - ANTALYA

İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti
İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti

Cumhuriyet Meydanı, Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş hanındaki şüpheli şahıs polis ve sağlık ekiplerini seferber etti - Son Dakika


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