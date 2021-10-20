İş insanı Ünver'in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin bakanlık raporu tamamlandı - Son Dakika

Bostancı Sahili'nde iş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği, pilot İsmet Özgür'ün de yaralı kurtarıldığı helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan araştırma ve inceleme raporu, savcılığa ulaştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Eylül 2018'de Bostancı sahilinde düşen ve Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği, pilot İsmet Özgür'ün yaralandığı helikopter kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Hava aracı kazası araştırma ve inceleme nihai raporu" soruşturma dosyasına girdi.

Raporda, bu araştırma ve incelemenin tek amacının Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi mevzuatı çerçevesinde benzer kaza ve hadiseleri önlemeye yönelik tavsiyelerde bulunmak olduğu belirtilerek, raporun adli ve idari soruşturma niteliğinde olmayıp suçu ve suçluyu tespit etme ve sorumluluk paylaşımı ortaya koyma amacını taşımadığı vurgulandı.

Raporda, hava aracı üzerinde yapılan incelemelerde, kaptan pilotun sol koltukta oturduğu, sol pilot koltuğunun kemerinin açık olduğu, yolcunun oturduğu sağ pilot taraf kemerinin ise kapalı olduğu belirtildi.

Hava aracındaki kumanda sistemlerindeki hasarların sağ tarafta olması, sağ lövye kırığı ve sağ kumanda pedalı kırığı hasarlarının değerlendirildiği aktarılan raporda, yolcunun sağ koltukta oturduğu ve emniyet kemerini bağlamadığı kanaati oluştuğu kaydedildi.

Raporda, helikopter pilotunun belirlenmiş mevcut usullere uygun lisanslandırıldığı, sağlık kontrollerinin zamanında yapıldığı, uçuş süresi ve görev sürelerinin mevcut kurallara uygun olduğu vurgulandı.

Hava aracının belirlenmiş usullere uygun, geçerli tescil ve uçuşa elverişlilik sertifikasının bulunduğu açıklanan raporda, hava aracının periyodik bakımlarının zamanında yapıldığı, bakım kayıtlarına göre bu kazayı etkileyebilecek eksik bakım işleminin bulunmadığı aktarıldı.

Raporda, helikopterin her iki motoru üzerinde inceleme yapıldığı belirtilerek, motorun çalışmasını önleyecek herhangi bir bulgunun tespit edilmediği, hava aracında herhangi bir motor arızasının olmadığı açıklandı.

"Kazanın, insan faktörüne bağlı meydana geldiği düşünülmektedir"

Helikopterlerde sağ koltukta kaptanın oturması gerektiği vurgulanan raporda, kaza yapan helikopterin sağ koltuğunda yolcunun oturduğu ve geçerlilik süresi dolmuş Hususi Pilot Lisans PPL (H) sahibi olduğu, emniyet kemerini takmadığı, muhtemelen kumandaların da yolcuda olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Raporda, Ulaşım Emniyeti İnceleme Grubu tarafından hava aracı enkazı ve motorlarının incelenmesinde motor durmasına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Meteorolojik bulguların da değerlendirildiği aktarılan raporda, herhangi bir yıldırım çarpması meydana gelmediği, pilot ile yapılan karşılıklı görüşme ve görüntü kayıtları incelenmesi sonucu görüşün düşük olduğunun değerlendirildiği, CVR kayıtlarının da bu hususu desteklediği kaydedildi.

Raporda, "Bu nedenle, durumsal farkındalığın kaybedilmesi neticesinde, su üzerindeki konumun tam tespit edilemeyip, insan faktörüne bağlı kazanın meydana geldiği, meteorolojik faktörlerin kaza oluşumuna yan faktör olduğu, ayrıca yetki süresi geçmiş Hususi Pilot Lisansı ile kaptan koltuğunda uçan yolcunun şirket ve hava aracının sahibi olması nedeni ile idari hususların da kazaya yan faktör olduğu düşünülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Ünver Hava Yollarına tavsiyeler

Raporda, bu tür kazaların yaşanmaması için önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne de tavsiyelerde bulunuldu.

Bilhassa hava aracı sahibi olan ve geçerlilik süresi geçmiş dahi olsa hava aracı sahibinin pilot lisansına sahip olması halinde, uçuşa müdahale etmemesi, kaptan koltuğuna oturmaması veya sorumlu kaptan üzerinde ufak dahi olsa baskı oluşmaması için gerekli idari tedbirlerin alınması istenilen raporda, pilotlarda farkındalığının artırılması için girişimlerde bulunulması, alınan bu tedbirlerin de Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına gönderilmesi tavsiye edildi.

Ünver Hava Yolları AŞ'ye de tavsiyelerde bulunulan raporda, şunlar kaydedildi:

"Hava aracı operasyonlarında kaptan pilotun şirket SOP'sine belirtildiği üzere sağ koltukta uçmasının ve taşınacak yolcuların ise hava aracında yolculara tahsis edilmiş koltukları kullanmasının sağlanması, yolcuların mutlaka uçuş boyunca emniyet kemeri kullanmasının takip edilmesi, meteorolojik şartların çok kritik olduğu durumlarda uçuşun yapılıp yapılmama kararının sadece pilota bırakılmadan, şirketin de karara dahil olmasını temin edecek prosedür geliştirilmesi, sadece kalkılan bölgenin değil, yol boyu gidilecek bölgelerin meteorolojik durumlarının daha da dikkatli incelenerek risk alınmaması yönünde yöntem geliştirilmesi mütalaa edilmektedir."

Meteorolojik değerlendirme raporu

Öte yandan raporda, soruşturma kapsamında kaza günü hava durumu tespiti için meteorolojik değerlendirmeye ilişkin bilgiler de yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sabah hava tahmin raporunda, olay günü İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların doğu ile boğaz çevresinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklentileri yer aldığı anlatıldı.

Raporda, görüş mesafesinin yatayda 2-3 kilometre, deniz üzerinde ve bulut içinde daha da düşük olabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Bostancı Sahili'nde 6 Eylül 2018'de kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopter düşmüş, kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver ile pilot İsmet Özgür yaralanmıştı. Ünver, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, helikopterin pilotu İsmet Özgür'ün "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.