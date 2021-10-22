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İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi - Son Dakika

İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi

22.10.2021 10:37
İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi

Arabulucular, yoğun mesaiyle çalışan mahkemelerin yükünü hafifletti.

Arabulucular, yoğun mesaiyle çalışan mahkemelerin yükünü hafifletti. Alfa Arabuluculuk'tan Av. Arb. Ural Aküzüm, "2020'de tüketici uyuşmazlıklarında yüzde 59, iş uyuşmazlıklarında yüzde 53, ticari uyuşmazlıklarda yüzde 51 başarı elde edildi. Eskiden bin güne uzanan mahkeme süreçleri arabuluculuk sayesinde ortalama 20 günlere düştü" dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan arabuluculuk yöntemi, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarının kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 2020'de iş uyuşmazlıklarında 276 bin 597 dosyadan 145 bin 384'ü taraflar arası anlaşmayla sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında 555 günü bulan karar süreci, arabuluculuk yöntemiyle 20 güne düşürülerek 1 yılda yüzde 53 başarı oranı elde edildi. 2018'de iş uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk yöntemi, 3 yılda yüzde 61 başarı oranına ulaştı. Arabuluculuk yönteminin uyuşmazlıkların çözümünde işlevsel bir araç haline gelerek iş ve ticaret mahkemelerin yükünü hafiflettiğini belirten Alfa Arabuluculuk'tan Av. Arb. Ural Aküzüm, "Yıllık ortalamalara baktığımızda 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosyaların, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz" dedi.

1000 GÜNLÜK MESAİ 30 GÜNE DÜŞTÜ

Adalet Bakanlığı tarafından 2013'te ihtiyari olarak başlatılan arabuluculuk yönteminin iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu olarak uygulandığını hatırlatan Alfa Arabuluculuk'tan Av. Arb. Ural Aküzüm, "Arabuluculuk yöntemi ile ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında 2020 yılında sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 59 oranlarında başarı oranı elde edildi. Bu uyuşmazlıkların çözümü ilk derece mahkemelerinde 2 yıl sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay'da bu süre ortalama bin günü buluyordu. Arabuluculuk yöntemi sayesinde ticari uyuşmazlıklar artık ortalama 30 günde çözüme kavuşuyor" dedi.

TARAFLARLA ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

Uzun süren mahkeme süreçleri nedeniyle uyuşmazlıkların kısa sürede sonuca bağlanamamasının yarattığı psikolojik ve maddi yüklere dikkat çeken Aküzüm, "Arabuluculuk yöntemi bu yükleri ortadan kaldırdı. Alfa Arabuluculuk olarak 2020 yılından bu yana gizlilik, güven, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerini gözeterek verdiğimiz hizmet aracılığıyla taraflarla çözüm ortaklığı kuruyoruz. Ekonomik, hızlı, kazançlı bir çözüm yolu olan arabuluculuğa giderek artan talebi en iyi şekilde karşılayarak, bu hizmetin yaygınlaştırılmasına yönelik öncü adımlar atıyoruz" ifadesinde bulundu.


İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi
İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi
İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi
İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi
İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi

Adalet Bakanlığı, Ural Aküzüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi - Son Dakika
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