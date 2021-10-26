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İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA - Son Dakika

İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA

26.10.2021 15:10

ORDU'da düğün konvoyunda sahil yolunu 4 iş makinesiyle ulaşıma kapatan operatörlere ve drift yapan sürücüye toplam 14 bin 754 TL ceza kesildi.

ORDU'da düğün konvoyunda sahil yolunu 4 iş makinesiyle ulaşıma kapatan operatörlere ve drift yapan sürücüye toplam 14 bin 754 TL ceza kesildi.

Ünye ilçesi Sahilköy Mahallesi sahil yolunda düğün konvoyuna katılan 4 operatör, iş makinesiyle karayolunu ulaşıma kapattı. Bu sırada sürücü, spor otomobiliyle drift yaptı. Kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Jandarmanın tespit ettiği 4 kepçe operatörüne toplam 5 bin 356 TL, drift yapan ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.T.'ye (27) ise 9 bin 398 TL idari trafik cezası uygulandı.

İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA
İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA
İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA
İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA

Türk Lirası, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ MAKİNELERİYLE KAPATILAN YOLDA DRİFTE CEZA - Son Dakika
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