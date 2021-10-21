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İş Sanat'ta 22. sezon, çellist Istvan Vardai ve İstanbul Ensemble ile başlıyor - Son Dakika

İş Sanat'ta 22. sezon, çellist Istvan Vardai ve İstanbul Ensemble ile başlıyor

21.10.2021 10:24
İş Sanat'ta 22. sezon, çellist Istvan Vardai ve İstanbul Ensemble ile başlıyor

Klasik müzikten caza, Türk halk müziğinden şiir ve hikaye dinletilerine geniş yelpazede hazırladığı programını seyircisine sunmaya hazırlanan İş Sanat, hibrit olarak planladığı 22. sezonuna, 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da gerçekleştireceği açılış konseriyle başlayacak.

Klasik müzikten caza, Türk halk müziğinden şiir ve hikaye dinletilerine geniş yelpazede hazırladığı programını seyircisine sunmaya hazırlanan İş Sanat, hibrit olarak planladığı 22. sezonuna, 12 Kasım'da Maximum Uniq Hall'da gerçekleştireceği açılış konseriyle başlayacak.

Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki İstanbul Ensemble ve çellist Istvan Vardai ile sezon açılışını yapacak İş Sanat, 7 ay boyunca, biletli etkinliklerin yanı sıra çevrim içi yayınlarını da YouTube kanalından sürdürecek.

22. sezon lansmanında konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, Kovid-19 nedeniyle zorlu geçen dönemin yeni ufuklar keşfetmelerini sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Birlikte olduğumuz konserleri, beraber şarkı söylemeyi, alkış seslerini çok özledik ama çevrim içi hazırladığımız programlarla da hayallerimizin ötesinde bir katılıma eriştik. Ülkemizin, hatta dünyanın dört bir yanında kavuşma imkanı bulduğumuz yeni izleyicilerimizle bağımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. Bu nedenle, yeni sezonumuzda bir yandan fiziki etkinliklerimizle İş Sanat müzik faaliyetlerini yürütürken diğer yandan Youtube kanalımızda yayınlarımızı sürdüreceğiz. Fiziki konserlerin bazıları Youtube kanalımızda da yer alırken, bazı konserlerimiz sadece çevrim içine özel olacak."

"Her zevke hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız"

Sanat Yönetmeni Defne Turaç ise İş Sanat'ın 22. konser sezonunu heyecanla hazırladıklarını ifade ederek, "Hibrit sezonumuzla bir yandan salonlarımızda diğer yandan dijital etkinliklerimizle sosyal medya hesaplarımızda izleyicilerimizle buluşacağız." dedi.

Turaç, İş Kuleleri Salonu'nun şubat ayına kadar tadilatta olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre zarfında konserlerimizi Maximum Uniq Hall'da düzenleyeceğiz. Müzik dünyasının yakından takip ettiği orkestra ve solistler, ülkemizin değerli sanatçılarının İş Sanat için hazırladığı özel projeler, hikaye ve şiir dinletileri, tiyatro okumalarıyla yine her zevke hitap eden bir sezona ev sahipliği yapacağız."

Usta isimlerden İş Sanat'a özel projeler

Türk rock müziğinin mihenk taşlarından Bulutsuzluk Özlemi, Symphonista Oda Orkestrası ile 10 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'da sahne alacak.

İş Sanat'ın gelenekselleşen Yeni Yıl Konseri'nde yıldız isimler yılın son haftası seyircisiyle buluşacak. Zubin Mehta, Valery Gergiev gibi ünlü orkestra şefleriyle Metropolitan Opera, Berlin Staasoper gibi prestijli opera salonlarında sahne alan soprano Olga Peretyatko ile Türkiye'yi yurt dışında parlak kariyeri ile temsil eden tenor Mert Süngü'nün solist olarak yer alacağı konserde, solistlere şef Murat Cem Orhan yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Caz ve pop müzik sanatçısı Fatih Erkoç, Aycan Teztel yönetimindeki İstanbul Superband, 6 Ocak 2022'de Maximum Uniq Hall'da sahne alacak. Caz vokali Selen Beytekin'in Fatih Erkoç'a eşlik edeceği konserde, Amerikan caz müziğinin sevilen şarkıları seslendirilecek.

Cenk Erdoğan ve Mehmet İkiz'in ortak projesi "Lahza", Kenan Doğulu ile İş Sanat'ta bir araya gelecek. Anadolu Rock müziğin duayeni Cahit Berkay da Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Özkan ile İş Sanat sahnesinde buluşacak.

İş Sanat YouTube kanalında yeni sezon 17 Kasım'da başlıyor

Biletli konserlerin yanı sıra konser ve diğer etkinlik kayıtlarını YouTube kanalından ücretsiz olarak yayınlayacak İş Sanat'ın çevrim içi sezonu ise 17 Kasım'da açılış konseri kaydının yayınıyla başlayacak.

İş Sanat'ın yoğun ilgi gören Provadan İzle serisi 22. sezonda yine çevrim içi olarak devam edecek. İzleyicisine alışılmışın dışında bir deneyim sunan proje, klasikleşmiş tiyatro eserlerini bir okuma provası düzeninde seyircilerle buluşturuyor. William Shakespeare'in "Hırçın Kız" adlı eseri 30 Kasım'da YouTube kanalında ilk gösterimini yapacak.

Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı dinletiler ücretsiz olarak İş Sanat'ın YouTube kanalından yayınlanacak. 22 Kasım'da "Denize Dönmek İstiyorum" başlıklı Nazım Hikmet şiirleriyle başlayacak dinletilerde Aşık Veysel, Yaşar Kemal, Turgut Uyar, Orhan Veli, Orhan Kemal ve Nezihe Meriç yer alacak.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi ise yeni sezonu seramik sanatçısı Beril Anılanmert'in "Seyir Defteri" başlıklı sergisiyle açacak. Formları yapılandırması ve farklı tekniklerle yeniden tanımlamasıyla bilinen Anılanmert'in yarım asrı aşan sanat yolculuğuna dair izler taşıyan sergi, 8 Ocak 2022'ye kadar ziyaret edilebilecek.

İş Sanat'ta 22. sezon, çellist Istvan Vardai ve İstanbul Ensemble ile başlıyor
İş Sanat'ta 22. sezon, çellist Istvan Vardai ve İstanbul Ensemble ile başlıyor

İstanbul, Youtube, Kasım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş Sanat'ta 22. sezon, çellist Istvan Vardai ve İstanbul Ensemble ile başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş Sanat'ta 22. sezon, çellist Istvan Vardai ve İstanbul Ensemble ile başlıyor - Son Dakika
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