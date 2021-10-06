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İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı - Son Dakika

İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı

06.10.2021 10:19
İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı, System.String[]

SULTANGAZİ'de silahlı ve levyeli 3 hırsız, geldikleri iş yerinin kapısını 10 dakika boyunca açmaya çalıştı.

SULTANGAZİ'de silahlı ve levyeli 3 hırsız, geldikleri iş yerinin kapısını 10 dakika boyunca açmaya çalıştı. Bu sırada çalışanının haber vermesiyle iş yerinin önüne gelen Sebahattin Gökkaya, uzun süre otomobilinin kornasına bastı. Korna seslerini duyan hırsızlar, geldikleri otomobil ile kaçtı. 3 kişinin iş yerinin kapısını açmaya çalışmaları ve kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar saat 04.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan züccaciye imalathanesinde meydana geldi. Yanlarında silah ve levye taşıyan 3 kişi, binanın 2'nci katında bulunan imalathaneye hırsızlık amacıyla geldi. Binaya giren hırsızlar, geldikleri imalathanenin kapısını, levyeyle 10 dakika boyunca açmaya çalıştı. Bu sırada içeride bulunan çalışan, durumu iş yeri sahibine haber verdi. Otomobili ile hızla olay yerine gelen iş yeri sahibi, sokağa girdiğinde, otomobilinin kornasına uzun uzun bastı. Korna seslerini duyan hırsızlar, girdikleri binayı hızla terk etti. Binadan hırsızların çıktığını gören iş yeri sahibi aracından indiği sırada, hırsızlar geldikleri otomobile binerek hızla uzaklaştı. İş yeri sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

"KAÇSINLAR DİYE KORNAYA BASTIM"

Sebahattin Gökkaya, "Sabah saatlerinde hırsızlar iş yerine gelmiş. Direkt yukarıya çıkmışlar. Kapıyı patlatmaya çalışmışlar. İçerideki eleman sesi duyuyor, bana haber veriyor. Hemen geldim, gelirken polisi aradım. Kaçsınlar diye kornaya bastım. Ben arabayı park edene kadar kaçtılar. Kapıyı açmak için 10 dakika uğraşmışlar. Polise haber verdim. Arabanın plakasını aldım ama polis çalıntı olduğunu söyledi" dedi.

HIRSIZLAR KAMERAYA YANSIDI Öte yandan iş yerine gelen 3 kişinin hırsızlık girişimi ve kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, binaya giren hırsızlar iş yerinin kapısını levye yardımı ile açmaya çalışıyor. Otomobilin korna seslerini duyduklarında ise binadan çıkan hırsızlar, geldikleri otomobil ile hızla uzaklaşıyor.

- İstanbul
İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı
İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı
İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı
İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı
İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı
İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı

Otomobil, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yerine gelen silahlı, levyeli hırsızları korna çalarak kaçırttı - Son Dakika


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