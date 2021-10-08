İscehisar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi.

Kavak Mahallesi Kur'an kursu toplantı salonundaki programda emekli din görevlilerine plaket verildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Buroğlu, camilerin hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerin topluma aktarıldığı mekanlar olduğunu söyledi.

Camilerin ibadetin yanı sıra kulluk, özgürlük, barış, kardeşlik birlik ve beraberlik, yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma gibi değerleri yaşatma sorumluluğunu gerekli kıldığını belirten Buroğlu "Milletimizin ve insanlığın derdini, sıkıntısını bizim derdimiz olarak görüyoruz. Çevremizde din ve dini değerlerden uzak kalan kimselere ulaşmak, onların hakikatle buluşmasına vesile olmak, bizim en temel görevimizdir." dedi.

Programa, İscehisar Belediye Başkan yardımcısı Nurullah Mardin, emekli din görevlileri ve aileleri katıldı.