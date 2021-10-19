İscehisar'da "Hazreti Muhammed ve vefa toplumu" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Müftülük tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında konferans gerçekleştirildi.

İscehisar Belediyesi toplantı salonundaki konferans, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

Diyanet İşleri Baş Müfettişi Murat Alkan, insanı yeryüzünde de varlık aleminde de üstün kılan yönünün, bir değerler sistemine sahip olması olduğunu söyledi.

Bu değerlerin en önemlilerinden birisinin de vefa olduğunu kaydeden Alkan, şöyle konuştu:

"Vefa, her şeyden önce yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan muhabbetle, marifetle ona yönelmek, ibadet ve salih amellerle O'na yaklaşmaya gayret etmektir. Vefa, imanla ve güzel ahlakla buluşan bir haslettir. İnsanın rabbine, kalbine, ailesine, çevresine, değerlerine varlık alemine karşı bir vefa borcu vardır, Peygamber efendimizin rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etme çalışacağız."

Programa, Kaymakam Uğur Kapar, AK Parti İlçe Başkanı Metin Balaban, İlçe Müftüsü Hüseyin Buroglu, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Sav ve vatandaşlar katıldı.