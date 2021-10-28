İskenderun'da sahte detarjan operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir adreste yapılan aramada çeşitli markalarda ambalajlanmış halde 30 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen her türlü sahteciliğin önlenmesine yönelik mali suçlar kapsamında yapılan çalışmada İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince belirlenen bir adreste yaptıkları aramada, farklı markalarda ambalajlanmış 30 kilogram deterjan, tartı makinesi, ambalaj cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili ikamet sahibi, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - HATAY