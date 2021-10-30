Üye Girişi
İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet - Son Dakika

İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet

30.10.2021 12:26

Pakistan'da ünlü bir otelin mutfağında aşçıbaşılığına getirilen Türk aşçı Metin İşçi, renkli kişiliği, heyecanı ve lezzetli yemekleriyle Pakistanlılardan ilgi görüyor.

Pakistan'da ünlü bir otelin mutfağında aşçıbaşılığına getirilen Türk aşçı Metin İşçi, renkli kişiliği, heyecanı ve lezzetli yemekleriyle Pakistanlılardan ilgi görüyor.

Yaklaşık 2 ay önce başkent İslamabad'da 5 yıldızlı Marriott Otel'in mutfağına aşçıbaşı olarak getirilen İşçi'nin, otel mutfağında yaptığı değişiklikler dikkati çekiyor.

Gelir gelmez restorana döner standı kurduran İşçi, yine Türk yemekleri, kahvesi, çayı ve lokumuyla da Türk mutfağının lezzetlerini Pakistanlıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

İşçi, aşçılık tecrübesini ve Pakistan'da geçen sürede yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaştı.

"Pakistan mutfağında baharatlar fazla"

İşçi, 27 yıllık otel ve turizm tecrübesine sahip olduğunu anımsatarak, dünyanın çeşitli ülkelerinde aşçılık yaptığını, büyük otel zincirlerinde çalıştığını ve çeşitli ödüllere sahip olduğunu söyledi.

Pakistan'da 8 haftaya yakın bir süredir bulunduğunu ifade eden İşçi, "Çok zorlandığımı söyleyemem. En azından insanların isimleri, kültürleri ve dini bize tanıdık. İslamiyet açısından aynı dini aynı kardeşliği paylaşıyoruz. Son derece mutluyum burada olmaktan." ifadelerini kullandı.

İşçi, Türk ve Pakistan mutfağını karşılaştırarak, "Türk mutfağı oldukça zengin. Pakistan ile karşılaştırdığımızda burada baharatlar fazla. Yemekler çok pişiyor ve aromalar çok güçlü." dedi.

"Türk mutfağı her damağa hizmet edebiliyor"

Dünya genelinde Türk mutfağının sevilmesinin çeşitli sebepleri olduğunu dile getiren İşçi, "(Türk mutfağı) Hemen hemen her damağa hizmet edebiliyor. Türk mutfağının ortak ve orta bir tadı var. ve herkes aradığı tadı bulabiliyor." diye konuştu.

İşçi, geçen 2 aylık sürede oldukça memnun edici geri dönüşler aldığını vurgulayarak, "Burada Türk bayrağının, kültürümüzün ve mutfağımızın bir temsilcisiyim." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da ciddi bir Türk konsepti boşluğu olduğunu belirten İşçi, "Otel bünyesinde bunu değerlendirmeye karar verdik. Oluşturacağımız konseptin içerisinde Türk kahvesi, çayı, lokumu, Osmanlı çay saati ve baklava yer alacak." diye konuştu.

"Ateşbaz-ı Veli'nin mirasını takip etmeye çalışıyoruz"

İşçi, otelde bir de restoran açma girişimleri bulunduğunu vurgulayarak, restoranın "Anadolu" veya farklı bir Türk ismiyle açılacağını ve burada Türk yemeklerinin ağırlıklı olacağını aktardı.

Konya'da metfun bulunan Ateşbaz-ı Veli Hazretlerinin hikayesinden oldukça etkilendiğini anlatan İşçi, onun aşçılara bıraktığı mirası takip etmeye çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye ve Diriliş Ertuğrul" vurgusu

İslamabad Marriott Otel Pazarlama Müdürü Amina Jaffrey de Türk aşçı İşçi'nin kısa sürede çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki güzel ilişkilerin bir parçası olarak Türk aşçının buraya geldiğini söyledi.

Jaffrey, İşçi'nin tercih edilmesinde kendisinin profesyonel kariyerinin ve uzmanlığının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bunun yanı sıra Türkiye'den geliyor. Diriliş Ertuğrul Pakistan'da çok ünlü ve seviliyor. Bu seçimde bunların da payı var." ifadelerini kullandı.

İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet
İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet
İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet
İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet

Pakistan, Otel, işçi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da 100 milyon liralık plan hayata geçiyor 12:15 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan hayata geçiyor Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti 11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak 11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 11:26 İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor 11:22 Uygun fiyatlı muz, ton ton satılıyor
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var? 10:43 Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?

Son Dakika Haberleri
12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin
12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu
11:59 Aleyna Tilki'nin annesi, takipçisine küfretti
11:56 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı
11:52 Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak Vedat Muriqi hamlesi
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak
11:50 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Türkiye'nin sembolü" olarak nitelendirdi
11:17 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız
11:15 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu
Joe Biden'dan Papa'ya ilginç hediye! Madeni parayı öylece eline sıkıştırdı Joe Biden'dan Papa'ya ilginç hediye! Madeni parayı öylece eline sıkıştırdı         
12:16
Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü         
12:10
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Sosyal mesafeye dikkat çekmek için Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem alan oda başkanı virüse yenik düştü         
11:54
Okurken ağlayacaksınız! Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket Okurken ağlayacaksınız! Markette Türk bayrağını gören çocuktan duygulandıran hareket         
11:30
Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı Boğaz'da ABD savaşı gemisinde dikkat çeken 'silah' detayı         
11:25
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi İstanbul'da herkesin gözü önünde korkunç cinayet! Dakikalarca başında ölmesini bekledi         
10:46
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni İstanbul'da kıskıvrak yakalandı         
10:22
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir Prof. Dr. Şener'den kapanma açıklaması: Vaka sayısı 60 binlere sıçrarsa yeniden kapanma gündeme gelebilir         
09:59
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 12:36:31. #1.12#
SON DAKİKA: İSLAMABAD - Pakistan'da ünlü otelin mutfağı Türk aşçıya emanet - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement