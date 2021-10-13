İspanya'da DEAŞ üyesi olmakla suçlanan Cezayir vatandaşı 5 kişi yakalandı - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid ile Barselona kentinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları şüphesiyle Cezayir vatandaşı 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Mahkemenin talimatıyla başlatılan soruşturmaya İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi (CNI), ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Cezayir güvenlik ekiplerinin de destek verdiği kaydedildi.

"Arbac" adı verilen ve ocak ayında başlatılan soruşturma sonrasında söz konusu gruba ulaşıldığı açıklanırken, yakalanan 5 kişiden 4'ünün Ulusal Mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği, birinin ise başka suçtan Barselona'da cezaevinde olduğu için henüz mahkemeye çıkarılmadığı ifade edildi.

Söz konusu 5 kişinin, İspanya'da kendilerine yakın bazı gençleri etkileyip, DEAŞ adına savaşmaları için Suriye ve Irak gibi ülkelere göndermekle suçlandıkları, ayrıca kalaşnikof marka tüfek almaya çalıştıkları bilgisi paylaşıldı.

Yakalananların başındaki kişi olarak gösterilen, "Şeyh" lakaplı zanlının 2016 yılında Suriye'ye girmeye çalışırken yakalanıp tutuklandığı, serbest kaldıktan sonra Malezya, Tanzanya ve Cezayir'e gittiği belirtildi.