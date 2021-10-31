İspanya'da Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

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İspanya'nın başkenti Madrid'de Filistin'e destek için yürüyüş düzenlendi.

Madrid'de 30 Ekim 1991'de yapılan Barış Konferansı'nın yıl dönümü olması sebebiyle düzenlenen gösteride, Filistin'in özgür ve bağımsız bir devlet olması talebi yinelendi.

"Filistin Alternatif Yol Konferansı" adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yapılan yürüyüş, kent merkezindeki Sol Meydanı'nda sonlandı.

Filistin bayraklarıyla toplanan eylemciler, "Irkçı ve sömürgeci işgale son", "Yaşasın Filistin", " İsrail'e boykot" ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar açtı.

Okunan manifestoda, "İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin ve Filistin halkına karşı soykırım, etnik temizlik ve talanın devam ettiği" belirtildi.