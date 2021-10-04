İspanya ve Arnavutluk yargı, polis ve üniversite konularında iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başbakan Pedro Sanchez ile iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Sanchez ve Rama arasındaki görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, iki başbakanın yargı, polis ve üniversite konularında karşılıklı iş birliğini içeren bir anlaşmaya imza attığı bildirildi.

Balkanlar'ın tümünün ve Arnavutluk'un, gelecekte Avrupa Birliğinin (AB) içinde yer alması gerektiğine ilişkin İspanya'nın dış politikasındaki taahhüdünü, Rama karşısında yinelediği belirtilen Sanchez'in, İspanya'nın Balkanlar'daki mevcudiyetini güçlendirme sözü verdiği kaydedildi.

Arnavutluk'un, AB'ye girişini desteklediklerini vurgulayan Sanchez, "İspanya aktif olarak genişlemeden yanadır. Ben bu görüşümü her zaman savundum. Balkan ülkelerinin, AB'ye katılımını teşvik etmeye ihtiyacımız var. Avrupa, bizim kadar onların da bir alanı." dedi.

Görüşmeler kapsamında ayrıca düzensiz göç akışlarıyla bağlantılı olarak NATO çerçevesinde dayanışma ve iş birliğinin öneminin vurgulandığı bildirildi.

Rama, İspanya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Arnavutluk Başbakanı oldu.