Isparta'da annelere "Narkorehber" ve "UYUMA" projeleri anlatıldı - Son Dakika

Isparta'da annelere "Narkorehber" ve "UYUMA" projeleri anlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anneleri "Narkorehber" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi" (UYUMA) hakkında bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anneleri "Narkorehber" ve "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu Projesi" (UYUMA) hakkında bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında annelere, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda, "Narkorehber" hakkında sunum yapıp, broşür dağıttı. Velilere, akıllı telefonlara indirilen UYUMA mobil uygulamasının kullanımı konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

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