Isparta'da inşaat malzemeleri çalan 4 şahıs yakalandı - Son Dakika

Isparta'da inşaat malzemeleri çalan 4 şahıs yakalandı

Isparta'da tabiat parkı içerisinden inşaat malzemeleri çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta'da tabiat parkı içerisinden inşaat malzemeleri çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Isparta'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Eylül'de merkeze bağlı Yakaören köyü Gölcük Tabiat Parkı'nda inşaat malzemeleri hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında, 4 Ekim'de inşaat malzemelerini çalan 4 hırsız saklandıkları adreste yakalandı. 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı, halkın emniyet ve asayişini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi. - ISPARTA

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